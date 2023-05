Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Lejkersima u prvom meču finala Zapada

Košarkaši Denvera poveli su sa 1:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su noćas na svom terenu savladali Los Anđeles lejkerse sa 132:126.

Denver je već na polovini prve četvrtine stigao do dvocifrene prednosti, koju je u nastavku povećavao do maksimalnih plus 21 u trećoj deonici.

Lejkersi su uhvatili priključak u finišu meča i trojkom Ostina Rivsa tri minuta i 23 sekunde pre kraja stigli do minus tri (124:121).

Tri poena zaostatka gosti su imali i u poslednjem minutu meča, nakon što je slobodna bacanja pogodio Lebron Džejms, da bi u nastavku sa linije penala tri poena postigao srpski centar Nikola Jokić za konačnih 132:126.

Jokić je u pobedi svog tima zabeležio šesti tripl-dabl u ovosezonskom plej-ofu sa 34 poena, 21 skokom i 14 asistencija, a upisao je i dve blokade. Srpski košarkaš je iz igre šutirao 12/17, dok je sa distance bio bez promašaja (3/3).

Džamal Marej je za domaći tim postigao 31 poen, uz po pet skokova i asistencija, kao i tri ukradene lopte, Kentavijus Koldvel Poup je dodao 21 poen, dok je dabl-dabl učinak ostvario Majkl Porter džunior sa 15 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Entoni Dejvis je bio najefikasniji u ekipi Lejkersa sa 40 poena, uz 10 skokova, Lebronu Džejmsu je nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl (26 poena, 12 skokova i devet asistencija), dok je Ostin Rivs upisao 23 poena i osam asistencija.

Sa ukupno 258 postignutih poena ovo je bila najefikasnija utakmica finala konferencije koja je okončana u regularnom toku, nakon 1987. godine kada je Detroit pobedio Boston sa 145:119.

Drugi meč se igra u Denveru u noći između četvrtka i petka od 2.30. Plej-of serija se igra na četiri pobede.

(Beta)

