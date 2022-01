Troicki: Šokiran sam, razočarala me reakcija teniskog sveta

BEOGRAD – Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki kaže da je iznenađen i šokiran odlukom federalnog suda u Melburnu da podrži poništavanje vize najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću i ističe da ga je posebno razočarao nedostatak reakcije drugih igrača i teniskih organizacija.

To je zaista neprimereno prema najboljem teniseru u istoriji tog sporta, rekao je Troicki za Prvi program Radio Beograda.

On je naglasio da je šokiran tretmanom prema najboljem teniseru sveta i da smatra da je sve politički režirano.

„Šokiran sam celom situacijom, u proteklih 11 dana, kako se sve ovo dešava. Zaista, prosto je neverovatno da se deslo to jednom šampionu prvaku sveta, jednom od najboljih sportista u istoriji“, rekao je Troicki.

Ocenio je da je očigledno da je sve politički namešteno.

„Izigran je Novak i bio je ne svojom voljom politička marioneta. Imam gorak utisak o svemu. Novak je dobio dozvolu da može da dođe da učestvuje na turniru, a onda kreću problemi čim je sleteo u Australiju. Jednostavno, to je katastrofalan tretman prema prvom igraču sveta“, rekao je Troicki.

Selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije posebno je razočarao nedostatak reakcije od igrača i teniskih organizacija.

„Pogotovo je razočaravajuće da se ATP i udruženja igrača ne oglašavaju sve ovo vreme, čak ni Australijan open nije stao iza svog igrača. Nisu ga podržali, to je stvarno katastrofalno po tenis i to ne mogu da podnesem, a takđe su me razočarali i mnogi igrači. Novak, nažalost, nije dobio punu podršku, tenis je pojedinačni sport i to pokazuje da nikada neće biti ujedinjeni i nikada neće podržati svog kolegu“, smatra Troicki.

Troicki je rekao da se Đoković nalazi u specifičnim okolnostima, ali da će iz svega izaći još jači.

„U nastavku sezone sada su za Novaka posebne okolnosti. Mora što pre ovo da zaboravi i da pređe preko svega na najbolji mogući način. Ovo je jedno veliko iskušenje za njega i verujem da će iz ovoga izaći još jači, kao što je uvek i izlazio iz teških situacija. Znamo kolika je veličina, koliko ima snage da iznese sve kada je najteže. Naravno mora da pređe preko svega ovoga, da bude sa porodicom, da prođe neko vreme, da zaboravi sve ovo koliko može, a nakon toga naravno da se fokusira na ostatak sezone i na sledeće turnire. Ja verujem da će ga ovo učiniti još jačim“, zaključio je Troicki.

(Tanjug)

