Trojica košarkaša Partizana žale zbog učestvovanja u tuči ispred noćnog kluba

Trojica košarkaša Partizana Karlik Džons, Isak Bonga i Sterling Braun izvinili su se danas zbog tuče ispred jednog beogradskog noćnog kluba i naveli da nisu smeli da dozvole da se nađu u toj situaciji.

Partizan je u današnjem saopštenju naveo da u incidentu nije učestovovao košarkaš Frenk Nilikina i da je to pred nadležnim organima potvrđeno.

Incident se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a Partizan je tada naveo da su košarkaši bili prvo vređani na rasnoj osnovi, a da ih je zatim grupa momaka sačekala ispred noćnog kluba, gde je izbila tuča, tokom koje je Džons flašom u glavu udario jednog muškarca.

Džons, Bonga i Braun su sinoć dali izjave u policijskoj stanici Savski venac.

Džons se izvinio, rekao je da je dozvolio sebi da bude deo nečega na šta nije ponosan i da se nada da će izvući pouku iz svojih grešaka. Reprezentativac Južnog Sudana dodao je da će se koncentrisati na košarku i sve ono što klub pokušava da postigne ove sezone.

„Sam čin je bio neprimeren za profesionalnog sportistu da se tako ponaša, to je razočaravajuće i sramota za mene, moju porodicu, moje saigrače, klub, predsednika i upravu. Želim da se izvinim svima koji me podržavaju i traže u meni uzor. Obećavam da ovo nije ono što zaista znam kao osoba“, naveo je on.

Braun je rekao da uprkos tome što su bili napadnuti, oni i saigrači nisu smeli da dozvole da se nađu u toj situaciji.

„Žao mi je, jer ovakvo ponašanje nije primer koji mi kao igrači treba da dajemo. Izvinjavam se javnosti, navijačima, saigračima, stručnom štabu, predsedniku i Upravnom odboru. Mrzim što sam sebi dozvolio da se nađem u situaciji u kojoj sam se našao i želim da se iskupim onako kako najbolje umem – na terenu“, rekao je Braun.

Bonga je rekao da je sarađivao sa policijom i da se takav incident neće ponoviti.

„Žao mi je zbog situacije koja odvila onako kako se odvila. Kao profesionalni sportista, držim se visokih standarda i svestan sam da sam mogao drugačije da se ponašam. Izvinjavam se klubu zbog svake neželjene pažnje koju je ovo možda izazvalo. Ovo nije nešto što shvatam olako i to se neće ponoviti“, istakao je Bonga.

Partizan je naveo da su se u vezi incidenta pojavili zlonamerni i netačni medijski nastupi na portalima „koji to očigledno rade sa predumišljajem“ i da se tim slučajevima bave advokati kluba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com