TROKORAK – košarkaška reč godine; Beron: Znao sam. . .

BEOGRAD – Košarkaška 2019. godina u Srbiji pamtiće se po „istorijskom trokoraku“ Bilija Berona za pobedu Crvene zvezde u finalu plej-ofa Partizana i petu uzastopnu titulu.

Američki košarkaš je sjajnom rolom u poslednjem minutu rešio pobednika, ali je prilikom šampionskog koša, izvesno, napravio korak više i slobodno se može reći ušao u legendu…

„Dobio sam loptu, imao situaciju „jedan na jedan“ na 15 sekundi do kraja. U tom trenutku pitao sam sebe „Čoveče, pogodi i sezona se završava“. U glavi mi je bilo sezona je gotova, uzimas trofej i ideš kući… Očigledno je da sam napravio korak više, pitao sam se zašto to radim. Svaki dan igram košarku, znam kada uradim nešto čudno, tada mi se to desilo, ali sam se istovremeno uzbudio kao malo dete. Bilo je jako zanimljivo“, rekao je Beron Tanjugu.

Amerikanac priznaje da je u tom trenutku znao da je napravio trokorak.

„Znao sam da moram da trčim van terena i da se išunjam“, uz osmeh je dodao Beron, ali naglašavajući i da su iz Partizana jasno bili ljuti.

Isto tako svestan je i da je njegov koš bio istorijski trenutak za beogradski derbi.

„Bilo je sjajno, sve se brzo desilo. Slavili smo i otišao sam kući nekoliko dana kasnije potpuno relaksiran. Prisećao sam se koliko je sezona bila uspešna… „Kul“ je bilo gledati snimke, stavio sam potpis u derbijima“.

Prošlu sezonu ocenio je kao veoma uspešnu na klupskom i ličnom planu.

„Uzeli smo dva trofeja i izborili Evroligu. Istovremeno, to je bio veliki korak za moju karijeru… Igrali smo velike utakmice. Ova sezona je kao „rolerkoster“, ali i iz takve situacije možemo mnogo da naučimo. Uveren sam da će bolje igre doći, a ciljevi ostaju isti“, zaključio je on.

