Tucak: Srbija i Italija su se „okliznule“, mi još trajemo

BUDIMPEŠTA – Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak, posle plasmana u polufinale Evropskog prvenstva u Budimpešti, rekao je da njegov tim ima konitinuitet i da je zbog toga srećan i ponosan.

Hrvatska je u četvrtfinalu EP pobeda Grčku sa 14:11 i za ulazak u finale u petak će se boriti protiv Španije, koja posle penala izbacila Srbiju, aktuelnog šampiona Evrope, dok će se u drugom polufinalu sastati Crna Gora i Mađarska.

„Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Stvarno je tako i čestitam momcima i celom stručnom štabu na ovom poslu. Vidite kakve ekipe znaju da se okliznu. Velikani, sjajni timovi poput svetskog šampiona Italije ili evropskog šampiona Srbije. Mi smo tu i još trajemo. Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini srećnim i ponosnim na ove momke. Oni znaju da igraju ove utakmice, a to su šokantne utakmice,“ rekao je Tucak, prenosi Hina.

Vaterpolisti Hrvatske i Španije prvi polufinalni meč igraju sutra od 17.30 sati, dok će meč Mađarska-Crna Gora početi od 19 sati.

