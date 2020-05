Tuga: Preminuo mladi fudbaler

Mladi 19-godišnji fudbaler Atalante Andrea Rinaldi preminuo je danas u bolnici u Varezeu, saopštio je italijanski klub.

Rinaldi je poslednja tri dana bio na intenzivnoj nezi zbog aneurizme na mozgu.

Andrea Rinaldi, Atalanta's 19-year-old midfielder, has tragically passed away.

Rinaldi was struck by an aneurysm three days ago while training at home.

Our thoughts are with his family and friends at this sad time. 🙏 pic.twitter.com/839llby4UF

— Goal (@goal) May 11, 2020