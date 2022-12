Tuga: Preminuo Siniša Mihajlović

Siniša Mihajlović, čuveni srpski fudbaler preminuo je u petak u bolnici u Rimu, javila je Gazeta delo Sport.

Siniša Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness. 😔❤️🙏 pic.twitter.com/Mx3IhP4ewo

Mihajlović (53) se tri i po godine unazad borio sa leukemijom, nekoliko puta ju je i pobedio, a Italijani javljaju da je sada preminuo.

Mihajlović je bio legenda i deo zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila titulu prvaka Evrope 1991. godine.

Nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije, a posle karijere je čovek rođen 20. februara 1969. u Vukovaru, bio i proslavljeni trener više italijanskih klubova.

I dok se borio sa leukemijom iz bolnice u Bolonji je veći deo vremena vodio svoj tim. Sve do septembra ove godine kada je napustio klupu kluba da bi se posvetio oporavku.

Mihajlović je ostao upamćen i kao veliki majstor slobodnih udaraca kojima je mnogo puta donosio pobede Sampdoriji, Laciju i Interu, gde je nastupao kao igrač.

Trenirao je klubove poput Bolonje, Katanije, Fjorentine, bio je i selektor Srbije, a vodio je i Sampdoriju, Milan, Torino i jedno kratko vreme Sporting, pre nego se vratio u Bolonju.

Miha je iza sebe ostavio suprugu Arijanu, ćerke Virdžiniju i Viktoriju i sinove Marka, Miroslava, Dušana i Nikolasa.

My childhood hero has passed away 💔

RIP Sinisa Mihajlovic we will never forget you. pic.twitter.com/AaY9vxQLX1

— Serbian Football (@SerbianFooty) December 16, 2022