Tuga u regionu: Preminuo čuveni fudbaler (foto)

Zlatko Cico Kranjčar, legendarni hrvatski fudbaler i trener, preminuo je u 65. godini.

Kranjčar je preminuo nakon kratke i teške bolesti, u bolnici u Zagrebu, prenosi “Večernji list”.

Najveći deo fudbalske karijere proveo je u zagrebačkom Dinamo, čiji je deo bio od svoje 10. godine i ostao kao igrač sve do 1983.

Debi za prvi tim “modrih” zabeležio je u velikom hrvatskom derbiju protiv Hajduka iz Splita 1974.

Ukupno je odigrao 261 utakmicu u prvenstvu, 28 u kupu i 18 u evropskim takmičenjima za Dinamo, uz 98 prvenstvenih golova. S Dinamom je bio i šampion Jugoslavije 1982.

Zlatko Kranjčar – one of the finest players to come out of Croatia has passed away aged 64. The father of Niko, he managed Croatia at the 2006 World Cup and was a Harry Kewell equaliser from reaching the second round. pic.twitter.com/I8zelXFcTr

— damirkulas (@DamirKulas) March 1, 2021