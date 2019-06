Tuga u Sevilji: Sahranjen tragično nastradali fudbaler (video)

Proslavljeni španski fudbaler Hoze Antonio Rejes poginuo je u subotu u 36. godini u saobraćajnoj nesreći, kada je automobil kojim je upravljao sleteo sa puta.

Tragična smrt bivšeg reprezentativca „crvene furije“ zavila je Španiju, ali i celu fudbalsku Evropu u crno, a članovi porodice, bivši saigrači i navijači oprostili su se od Rejesa na veličanstven način.

Nakon što je na stadionu Sanchez Pizjuan juče celo poslepodne trajala komemoracija, kovčeg sa njegovim telom, kojem su se poklonili brojni španski fudbalski zvaničnici, kasno uveče vraćen je u Rejesovu kuću.

Potpunu tišinu, koja je do tada vladala na ulici ispred stadiona, iako je tamo bilo desetak hiljada slomljenih navijača Sevilje, prekinuo je spontani, gromoglasni alpauz i himna kluba, a vatra zapaljenih baklji obasjala je noć.

The funeral of former Arsenal player Jose Antonio Reyes took place this morning in Utrera. @COPEUtrera ] #RIPReyes #Reyesleyenda #afcpic.twitter.com/oKgzFydXzt

— AfcVIP (@VipArsenal) June 3, 2019