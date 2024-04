Tuhel: Ne dozvoljavam da peticija navijača utiče na mene

Trener Bajerna iz Minhena Tomas Tuhel rekao je danas da neće dozvoliti da na njega utiče peticija navijača, kojom traže da on ostane u tom fudbalskom klubu.

Peticiju kojom se traži da 50-godišnji trener ostane u klubu, do sada je potpisalo 12.000 navijača, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bajern je u februaru saopštio da će Tuhel napustiti klub na kraju sezone, godinu dana pre isteka ugovora, zbog nezadovoljavajućih rezultata.

„Iako je ova tema dobra za mene kada navijači žele da ostanem, to nije prioritet. To ne sme da bude prioritet. U narednih 11 dana radi se samo o fudbalu i ničem drugom. Bilo da je prijatno ili neprijatno, ne dozvoljavam da to utiče na mene“, rekao je Tuhel.

Uprava Bajerna razgovarala je sa Ralfom Rangnikom o angažmanu.

Tuhel je rekao da je obaveza kluba da imenuje njegovog naslednika na klupi i da je „stavio slušalice u režim poništavanja buke, kako bi ignorisao spekulacije“.

Bajern nije uspeo da odbrani šampionsku titulu u Bundesligi ove sezone, ali će imati priliku da se bori za trofej Lige šampiona, pošto će u dvomeču polufinala igrati protiv Real Madrida.

Prva utakmica igra se 30. aprila u Minhenu, a revanš je 8. maja u Madridu.

(Beta)

