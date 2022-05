U 46. godini preminuo legendarni košarkaš (foto)

Nekadašnji nemački košarkaš i kapiten reprezentacije te zemlje Ademola Okuladža preminuo je u 47. godini, objavio je danas nemački portal Big.

Former #UNC F Ademola Okulaja has passed away at the age of 46. The cause of death is not known but Okulaja was fighting cancer for many years. He played for the Tar Heels for 4 seasons from 1995-1999. pic.twitter.com/yH5vlbQB05

