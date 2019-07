U svom stilu: Ibrahimović postigao tri gola, pa žestoko izvređao navijače (video)

U gradskom derbiju Los Anđeles Galaksi pobedio je FC LA rezultatom 3:2, a u centru pažnje bio je, ko drugi, nego Zlatan Ibrahimović.

Sve golove za Glaksi postigao je 37-godišnji Šveđanin koji nije izdržao da na kraju pošteno ne izvređa gostujuće navijače.

Gosti su do prednosti stigli u 4. minuti golom iz penala koji je realizovao Karlos Vela.

Ipak, samo četiri minuta kasnije, spektakularni Ibrahimović stupa na scenu i postiže fantastičan pogodak nakon driblinga sa 16 metara.

U 56. minutu Ibrahimović je drugi put zatresao mrežu, a pitanje pobednika rešio je u 70. minutu.

Do kraja je gostujući tim preko Vele u 97. minutu uspeo je da rezultat smanji na 3:2.

Zlatan Ibrahimovic is one of the biggest savages our sport has ever seen. After destroying Los Angeles FC tonight, he told one of their coaches “F**k off, go home you little b**ch”

Unreal. pic.twitter.com/bDS7t42k9F

— FutbolBible (@FutbolBible) July 20, 2019