Udala se Milica Mandić: Naša šampionka blistala na venčanju (video)

Olimpijska šampionka Milica Mandić i njen dugogodišnji partner Marko Đuričić izgovorili su u nedelju sudbonosno Da.

Nedugo nakon osvajanja najvažnijeg odličja u karijeri, zlatne medalje na Olimpijskim igrama, taekvondistkinja Milica Mandić i na privatnom planu je započela važno novo poglavlje.

Naša najuspešnija sportistkinja na Olimpijskim igrama je sa dugogodišnjim partnerom Markom Đuričićem zaplovila u bračne vode.

„Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godine veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama“, izjavila je Milica ranije za domaće medije.

Nastupom na Olimpijskim igrama u Tokiju Milica Mandić je stavila tačku na profesionalno bavljenje sportom.

