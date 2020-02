Udovičić: Lestvica visoko, možemo više od 16 medalja

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je danas da sportisti Srbije postavljaju lestvicu visoku i da uz malo sportske sreće sa Olimpijskih igara u Tokiju mogu da se vrate sa više od 16 osvojenih medalja.

„Nije ni čudo što svetski portali predviđaju veliki broj medalja, jer smo podigli lestivcu. Pre četiri godine rekao sam da se bez sedam medalja nećemo vratiti, predsednik republike je rekao da je osam minimum koje sport mora da donese. Tako je stavljena odgovornost na sve ljude iz sistema sporta. Rekao sam da imamo mogućnost za 16 medalja, kada je to naišlo na određeni podsmeh javnosti. Morate da postavljate visoko lestvice da biste težili kao tome. Sada mislim da možemo i više od 16 medalja, ako se sve poklopi i ako dođe do sportske sreće“, rekao je Udovičić gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

Vizu za Tokio već su obezedile četiri ekipe, olimpijski tim trenutno broji 62 sportista, a Udovičić je upitan od koga još očekuje da se kvalifikuje za Japan.

„Određen broj sportsita je već obezbedio normu. Ponosan sam što je Srbija i ove godine domaćin kvalifikacionog turnira za OI igre. Čestitam Savezu, Daniloviću, devojkama i Marini Maljković što su opravdali naše poverenje. Očekujem još veći broj rvača na Olimpijskim igrama, ali očekuejm i da košarka ima tri selekcije u Tokiju.

„Odbojkašice su se plasirale, vaterpolisti, atletičari, strelci, kajakaši, veslači… Dosta sportista je već uzelo normu, ali nikako da se zadovoljimo tim brojem . Želimo da oborimo rekord po brojnosti našeg olimpijkog tima, ali želimo da oborimo i rekord medalja. Nadam se da će ih biti preko 10.“

Srbija i Beograd u poslednjih nekoliko godina organizovali su brojna takmičenja, a ministar sporta je upitan da li Srbija ima ambiciju da organizuje Olimpijske igre.

„Organizacija OI je nerealna u ovom trenutku. Za to je potrebno da obnovimo infrastrukturu. U taj proces smo ušli, ali je potrebno vreme da dođemo do tog nivoa. Pre godinu dana kada smo reki da želimo da uđemo u organizaciju SP u fudbalu, dosta ljudi je imalo zadršku prema tome. Sva takmičenja koja smo organizovali daju nam nadu i mogućnost da apliciramo, daju određenu stabilnost i našu nameru i odgovornost.“

Udovičić je istakao da je Beograd od čelnika FIBA dobio pohvale za organizaciju olimpijskog kvalifiakcionog turnira i daje vetar u leđa za nov

„Kada od čelnika Svetske košarke dobijete pohvale da ste dobri domaćini i da pomerate granice u organizaciji, to vam daje za pravo da razmisljate da organizujete EP i SP u fudbalu, iako to i dalje zvuči nerealno. Kroz izgradnju Nacionalnog stadiona, kroz ulaganje u infrastrukturu, to je danas realno. Mi u saradnji sa Bugarskom, Rumunijom I Grčkom, želimo da učvrstimo ovaj deo Evrope koroz jedinstvo i sport“, zaključio je Udovičić.

(Tanjug)