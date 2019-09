Udovičić otvorio centar za obuku CNC operatera u Prokuplju

PROKUPLJE – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorio je danas u Prokuplju prvi trening centar za obuku CNC (Computer Numerical Control) operatera u okviru Tehničke škole „15 maj“.

Projekat nemačake razvojne saradnje ‘Podsticanje zapošljavanja mladih“, Grad Prokuplje, Tehnička škola „15.maj“ i šest komapanija iz Prokuplja GAMA Konsalting, TZR doo, Metalurg doo, EKSIT Ltd, ČIP doo, Agromarket Alati uspostavili multi sektorsku saradnju u formi Razvojnog javnog privatnog partnerstava, a projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom obrazovanja nauke i tehnološkog razvoja.

„Najznačajniji projekat Ministarstva sporta u saradnji sa GIZ-om koni ima cilj da mladi iz raznih krajeva Srbije dođu lakše do zaposlenja i da napravimo visoko kvalifikovane mlade ljude spremne da se bore na tržištu rada, da budu spremni da izađu na tu borbu. Ono što je najbitnije spajamo privatni sektor sa obrazovnim i vladinim i na taj način omogućavamo da mladi ljudi do lakše dođu do zaposlenja. Tako smo danas otvorili trening centar u školi „15.maj „, rekao je Udovičić novinarima posle obilaska novootvorenog CNC centra.

Udovičić je istakao da tehnička škola u Prokuplju danas izgleda drastično drugačije, a ono što ga posebno čini ponosnim, kako kaže jeste enterijer.

„Izgled unutrašnje prostorije, najmodernije mašine na kojima se radi i bezbednost koja je na najvišem nivou. Na taj način pratimo evropske trendove i vrednosti i želimo da budemo u koraj sa najrazvijenijim zemljama i da se borimo protiv najvećeg izazova, a to je stopa nezaposlenosti maldih ljudi u Srbiji. Želimo da mladim ljudima damo mogucnost da se iskažu u svojoj sredini i da pokažu svoje znanje i da sa Ministarstvom prosvete omogućimo kvalitenije neformalno obrazovanje“, rekao je Udovičić.

Ministar je istakao da je kroz ovaj projekat za četiri godine zaposleno više oko 1.000 mladih, a cilj je da dođu do svake jedinice lokalne samouprave, kako bi pokazali da ma isti način gledaju na sve delove Srbije.

Direktorka Tehničke škole „15. maj“ iz Prokuplje Biljana Milenković istakla je da je otvaranje regionalnog CNC terning centra jedno novo poglavlje u ovoj školi, jer će mladi iz Topličkog okruga imati priliku da se obuče i da će imati bolju poziciju na tržištu rada.

Gradonačelnik Aleksandar Simonović rekao je da otvarnje centra divan povodom za okupljanje za sve one koji su učestovali u realizaciji projekta, istakao je da je centar velikog značaja za grad, tako za one koji će prekvalifikacijom doći do posla, a tako iz privrednika u mašinskoj industriji.

Rukovodilac grupe za stručno obrazovanje Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Radovan Živković rekao je da je straški cilj u domenu stručnog obrazovanja ono što se dnaš vidi i u Prokuplju jedinstvo škole i lokane privrede.

Menadžer programa i koordinator sektora za održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje i vođa projekta Nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“ Aleksandar Bec rekao je da je današ važan dan za projekat koji je počeo 2015. godine i dodao je da projekat pomogla da se stvori prilika za mlade ljude u Prokuplju.

(Tanjug)