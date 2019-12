Utihnula cela dvorana: Pogledajte jezivu povredu Dončića (video)

Košarkaši Dalasa Maveriksa poraženi su sinoć od Majamija u svojoj dvorani 122:118. Ipak gore po tim iz Teksasa je povreda najboljeg igrača ovog tima Luke Dončića.

Luka left the game after suffering an ankle injury.

