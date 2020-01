Valverde Barseloni oprostio 36 miliona evra

BARSELONA – Doskorašnji trener Barselone Ernesto Valvrede oprostio je katalonskom klubu 36 milona evra, koje je španski stručnjak trebalo da dobije na osnovu raskida ugovora, prenosi Mundo Deportivo.

Kako se navodi, na sastanku Valverdeovog agenta Inakija Ibaneza i Oskara Graua, na kojem su dogovarali detalje rastanka, agent otpuštenog trenera rekao je da se Valverde odriče sume na osnovu odštete za raskid ugovora.

Valverde sa Barselonom imao ugovor do leta 2021. godine i prema klauzuli u njemu, u slučaju otkaza na Valverdeovu štetu, on je imao pravo da prima platu od kluba do kraja ugovora.

Valverde je pre tri dana smenjen sa mesta šefa stručnog štaba Barselone, a nasledio ga je Kike Setjen.

Valverde je u Barselonu došao 2017. godine, a dva puta je bio šampion Španije i po jednom je osvojio trofej u špaskom Kupu i Superkupu.

(Tanjug)