Valverde brani Suareza: Ne brine me, bitno da ulazi u šanse

LION – Slaba forma i post bez gola na poslednjih pet mečeva napadača Barselone Luisa Suareza nisu još uvek za brigu, smatra trener Ernesto Valverde.

Urugvajski fudbaler se ni protiv Liona (0:0) u osmini finala nije upisao u listu strelaca ove sezone u Ligi šampiona, pa se našao ponovo na udaru kritika navijača.

„Ne zabrinjava me Suarez. Brinuo bih kada ne bi ulazio u šanse, jer je to što tražim od centarfora. Čak i kada nema priliku, on je kreira saigračima. Protivnici se plaše Suareza. Fudbal je takav, dešava se“, rekao je Valverde posle utakmice.

Remi bez golova u Lionu baskijski stručnjak ocenio je kao „opasan rezultat“.

„Stvorili smo mnogo prilika i na kraju nismo bili uspešni. Nećemo da se zavaravamo, 0:0 je opasan rezultat. Ne mislim da je lako pobeđivati u Ligi šampiona“, zaključio je Valverde.

Revanš na Nou Kampu igra se 13. marta.

(Tanjug)