Vasić: Grupa je mač sa dve oštrice, znamo ulog i borićemo se

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Sonja Petrović Vasić kaže da je grupa za olimpijske kvalifikacije sa dve afričke selekcije mač sa dve oštrice, ali da su igračice svesne uloga i da su spremne za borbu.

Srbija će olimpijsku vizu pokusati da obezbedi na kvalifikacionom turniru koji na programu od sutra do nedelje u hali „Aleksandar Nikolić“, gde će joj rivali biti SAD, Nigerija i Mozambik, a košarkašica španske Đirone kaže da spremno dočekuje start kvalifikacija posle operacije kolena na koju je otišla posle Evropskog prvenstva.

„Cilj da budem spremna za ovu akciju je ispunjen. Imala sam sreću da sam početni period posle operacije i oporavka prošla u klubu, jer je bio šok za telo i koleno. Prvih nekoliko nedelja nije bilo lako, ali sve to se stabilizovalo pred ovaj turnir. Sa te strane sam zadovoljna i nadam se da sam spremna da izdržim ono što sledi“, rekla je Vasić Tanjugu.

Iako su košarkašice Srbije na okupu tek od nedelje, krilni centar reprezentacije Srbije kaže da je atmosferu kao i uvek dobra.

„Iako nekada nemam osećaj da sam 100 odsto spremna, kada dođem ovde među devojke, gde je sve veselo i razigrano, odmah dobijem dodatni impuls i sve je bolje. Imamo sreću da je jezgro ekipe i dalje tu. Većina nas se rado odaziva pozivu reperezantacije zbog toga. To je čini mi se uvek bila prevaga za nedostatak nekih košarkaških elementa.“

Posle EP prošlog leta koje su zajedno organizovale Srbija i Letonija, izabranice Marine Maljković pred domaćom publikom imaju priliku da izbore drugo uzastopno učešće na Olimpijskim igrama.

„Veliki faktor je to što igramo kod kuće. Na stranu publika i podrška, mislim da je važnije što se igra kod kuće zbog putovanje, spremnost i odmora igračica. Što se tiče grupe, to je mač sa dve ostrice. U teoriji je jedna pobeda potrebna, u teoriji si srećan što su tu dve afričke zemlje, ali to je s druge strane i situacija u kojoj najmanje imaš kontrolu. Sve druge ekipe bi nam vise ležale, znali bismo šta da očekujemo, bavili bismo se taktikom, a ovde ne znaš sta da očekuješ. Imam sreću što u Španiji igra veliki broj Afrikanki i iz prve ruke sam imala priliku da vidim kako igraju. To je put u nepoznato i ne možes da predvidiš ništa i protiv takvih ekipa je uvek teško igrati.“

Zbog činjenice da su SAD već obezbedile plsaman u Tokio kao svetski šampioni, stav je da su košarakšice već jednom nogom zakoračile ka Japanu.

„Javnost smatra da smo se mi već kvalifikovale, ali bitno je da naš stručni štab i mi između sebe, držimo pod nekom sportskom tenzijom, da smo svesne da neće biti lako i da će biti potrebno da se uloži veliki trudi da se ode na Olimpijske igre. U Riju smo bili manje-više u ovom sastavu i ako neko zna šta znači otići i biti deo olimpijske porodice, tada smo mi to mi shvatile. Zbog toga smo željne da odemo još jednom i da na pravi način reprezentujemo zemlju. Svesne smo uloga i spremne smo da se borimo za to“, ističe Vasić.

Odlazak u Tokio za Sonju bi bile druge Olimpijske igre, a upitana je da li ekipa već misli o najvećoj sportskoj smotri.

„Za Sonju Vasić bi to bile prve Olimpijske igre (u Riju bila sa prezimenom Petrović, prim. aut). Mi od prošlog leta kada je ispunjen cilj, kada su izborene kvalifikacije, u mislimo na OI. Imamo sreću što Marina Maljković ima taj psiho faktor, kojim nas psihički drži na pravom mestu. Mi malo kroz priču provučemo, ali onda kažemo hajde da sačekamo, da prođu utakmice, jer znamo da ništa ne dobijaš na to što igraš kod kuće. Zbog toga smo ipak na zemlji, svesne da ipak treba da se obavi posao, da ne trčimo pred rudu sa pompeznim izjavama i planovima, jer još uvek nismo otišli u Tokio“, zaključila je Vasić.

Srbija prvi meč igra sutra sa SAD od 20 sati, u subotu je rival Nigerija od 17 sati, dok trurnir zavrašavaju u nedelju susretom sa Mozambikom u istom terminu.

