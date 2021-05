Vaterpolisti Novog Beograda čekaju Zvezdu, Šabac u Kragujevcu

BEOGRAD – Vaterpolisti Novog Beograda sutra od 19 sati dočekuju Crvenu zvezdu, dok Radnički u Kragujevcu od 20 sati i 30 minuta igra protiv Šapca, u prvim mečevima polufinala plej-ofa šampionata Srbije.

Novobeograđani su u četvrtfinalu eliminisali Zemun, dok su crveno-beli bili bolji od Partizana.

Sa druge strane, Radnički, koji je ovosezonski osvajač regionalnog takmičenja i prvoplasirani tim nakon ligaškog dela, na putu ka polufinalu nadigrao je Nais, dok je Šabac savladao Vojvodinu.

“Spremni smo za polufinale i očekujem pobedu na našem bazenu”, kaže u najavi utakmice protiv Šapca kapiten vaterpolista Radničkog Filip Janković i dodaje:

“Favoriti smo što pokazuje i tabela i ne bežimo od te uloge. Ali, to nas neće uljuljkati. Znamo da moramo da pružamo maksimum do kraja šampionata kako bismo došli do šampionske titule, koja nam je ove sezone glavni cilj”, konstatovao je Janković.

Polufinalni dueli plej-ofa igraju se na dve pobede.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.