Vaterpolisti Srbije otputovali na pripreme za SP

BEOGRAD – Vaterpolo reprezentacija Srbije otputovala je danas u Japan na sedmodnevne pripreme za Svetsko prvenstvo, koje se održava u Južnoj Koreji.

Izabranici Dejana Savića u narednim danima treniraće sa selekcijom Japana, a prvi meč na SP „delfine“ očekuje 15. jula protiv Crne Gore.

Srbija će u Kvangdžuu igrati bez standardnih reprezentativaca, a kapiten Miloš Ćuk istakao je da njegov tim ima ambicije.

„Dobro će nam doći taj rad. Bićemo sedam dana u Japanu, a onda se selimo u južnokorejski Kvangdžu. Mlada smo ekipa, ali to ne znači da nemamo ambicije. Srbija uvek igra isto, videćemo do kog plasmana će nas to dovesti ovog puta“, rekao je Ćuk.

Jedan od najmlađih u timu Nikola Jakšić veruje da će ekipa predstaviti Srbiju u najboljem svetlu.

„Najvažnije je da sam se odmorio. Bila je naporna sezona. Znam da će selektor sada da pojača tempo. Verujem da ćemo dostojno da predstavljamo Srbiju“, rekao je Jakšić.

Posle braće Pijetlović, ponovo će na jednom takmičenju u srpskom timu igrati dva brata – Strahinja i Viktor Rašović.

Stariji Strahinja je debitant, a Viktor već ima iskustvo sa Svetskog prvenstva u Budimpešti od pre dve godine.

„Mnogi pričaju da nemamo nikakav imperativ i da smo svoj cilj za ovu godinu ostvarili. Međutim, svi imamo svoj unutrašnji pritisak i potrebno je da se sa njim izborimo“, istakao je Strahinja Rašović.

Selektor Dejan Savić podsetio je na dobru atmosferu u reprezentzaciji i na druženje dan ranije kada su stariji reprezentativci, koji su sada na odmoru, došli da podrže novi sastav.

„To je ta atmosfera koju negujemo, pravi gest. Nisu morali da dođu i podrže naše momke, ali su osetili trenutak. Volim taj tim, taj duh i te prijatelje koji su uvek sa nama“, izjavio je Savić.

Srpski vaterpolisti će na putu dugom 26 dana, tokom kojeg će preći gotovo 25.000 kilometara i boraviti u tri države i pet gradova, biti sigurni zahvaljujući UNIQA putnom osiguranju.

Svetsko prvenstvo na programu je od 15. do 27. jula, a vaterpolisti Srbije igraće u grupi sa Crnom Gorom, Grčkom i domaćinom Južnom Korejom.

(Tanjug)