Vaterpolisti Srbije pobedili Hrvatsku

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Hrvatsku sa 11:10 (2:3, 2:2, 4:1, 3:4) u drugom kolu Grupe B završnog turnira Svetske lige u Beogradu.

Srbiju je do druge pobede na otvorenom bazenu Sportskog centra Tašmajdan predvodio Ognjen Stojanović sa tri gola, dok su po dva postigli Miloš Ćuk, Filip Filpović i Andrija Prlainović koji je i postigao odlučujući pogodak na oko 50 sekundi pre kraja.

U selekciji Hrvatske istakao se Maro Joković sa četiri gola, dok je dva manje postigao Havijer Garsija.

Hrvatska je prva stigla do prednosti, pošto je siguran sa peterca bio Vukičević, i taj gol prednosti sačuvala je do kraja prve četvrtine – 2:3.

Nastavilo se isto i u drugoj deonici, Srbija je jurila gol zaostatka, imala je u par navrata i šansu da preokrene, ali je Hrvatska na poluvreme otišla s prednošću 4:5.

Ekipa Dejana Savića je na ulasku u poslednja dva minuta treće četvrtine golom Mitrovića stigla do prvog vodjstva na meču (7:6), da bi odmah potom Filipović bio siguran sa peterca za prednost od dva gola pred poslednju deonicu.

Stojanović je svojim drugim golom na meču, početkom poslednje četvrtine, doneo Srbiji plus tri, ali je Hrvatska sa tri vezana gola izjednačila na 9:9. Treći gol Stojanovića doneo je novo vodjstvo Srbiji, ali je Hrvatska na oko 65 sekundi pre kraja došla do izjednačenja.

Meč je završio Prlainović sjajnim šuetm na oko 50 sekundi pre kraja kada je postigao odlučujući pogodak.

Srbija je prva u Grupi B s maksimalnim učinkom, dok su Hrvatska i Australija na deobi drugog sa po pobedom i porazom, a Kazahstan je poslednji sa dva poraza.

Ekipa Dejana Savića sutra od 21.00 igra protiv Kazahstana, dok se ranije tokom dana sastaju Australija i Hrvatska.

(Beta)