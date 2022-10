Vazura: Sudski veštak utvrdio da je Mijailović koristio falsifikovan pečat

Generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Miloš Vazura saopštio je danas da je sudski veštak utvrdio da je pečat na dokumentu o imenovanju Ostoje Mijailovića za predsednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan bio falsifikovan.

„Zvanični sudski veštak je utvrdio da je pečat na dokumentu o imenovanu Ostoje Mijailovića na mesto predsednika JSD Partizan falsifikovan i da u odnosu na original ima čak osam razlika. Podneli smo krivične prijave i protiv predsednika Košarkaškog kluba i protiv svih odgovornih za ova dešavanja“, rekao je Vazura, preneo je klub.

Izborna sednica za predsednika JSD Partizan održana je 12. septembra, a nakon nje pobedu su proglasili dotadašnji predsednik Milorad Vučelić i njegov protivkandidat predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović.

Mijailović je nedugo zatim upisan kao zvanični zastupnik JSD-a u Agenciji za privredne registre (APR), nakon čega je rukovodstvo JSD-a na čelu sa Vučelićem podnelo krivične prijave Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Predstavnici fudbalskog kluba su zatim 22. septembra na sednici Skupštine doneli odluku o uslovnom istupanju iz JSD-a.

„Znali smo sa kim imamo posla, upozorili smo ljude iz APR-a na vreme, a sada je i sudski veštak, poredeći pečat sa zvaničnih dokumenata iz 2018. sa spornim pečatom sa dokumenata koja je Ostoja Mijailović odneo u APR, uočio čak osam bitnih razlika“, dodao je Vazura.

Direktor Partizana istakao je da su mnogi predstavnici klubova na sednicu Skupštine JSD-a doneli nepotpuna, pa čak i falsifikovana ovlašćenja.

„Zato im nije bilo dozvoljeno da udju na sednicu, a predsednik Košarkaškog kluba, Ostoja Mijailović je odlučio da napusti sednicu, koja više nije imala kvorum i morala je biti prekinuta. Oni su kasnije održali taj neformalni sastanak koji nije bio skupština i tamo su doneli neke odluke koje se ne mogu smatrati relevantnim, tim pre što su svojim potpisom potvrdili da su bili na skupštini koju su potom napustili, a ne mogu da budu održane dve skupštine, već samo jedna“, rekao je on.

Vazura je dodao i da je vandrednu skupštinu prema Statutu morao da otvori aktuelni predsednik JSD-a.

„Takodje, u Statutu piše da vanrednu skupštinu mora da otvori aktuelni predsednik, a to je Milorad Vučelić, a na snimku tog njihovog sastanka se jasno vidi, a to će svaki sud utvrditi, da predsednik JSD nije vodio tu sednicu“, istakao je on.

Vazura je rekao da će u klubu poštovati svaku legitimnu odluku, kao i da se oni ne bore za „fotelje“, pošto je rukovodstvo fudbalskog kluba početkom godine dobilo novi mandat do 2027. godine.

„Nas samo zanima istina, a ona kaže da je legitimni predsednik JSD Partizan Milorad Vučelić. To mislimo mi i još mnogo drugih klubova iz JSD Partizan. Ne smemo nemo da stojimo i gledamo kako se ovakve stvari dešavaju. To je kao kad bi neko došao i rekao da vam oduzima stan, a na to nema nikakvo pravo. Zato smo i podneli prijave i očekujemo da sud i tužilaštvo brzo donesu presudu, a uverni smo da će ona biti u našu korist“, ocenio je on.

Vazura je dodao da u klubu ne strahuju od oduzimanja grba i igranja van stadiona u Humskoj, pošto je logo zaštićen, a fudbalski klub je 30 godina održavao i ulagao u stadion.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.