Večiti derbi u ABA ligi, Partizan večeras dočekuje Zvezdu

BEOGRAD – Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras od 18.30 sati igraju večiti derbi u 21. kolu ABA lige u hali „Aleksandar Nikolić“.

Biće ovo treći susret ekipa Željka Obradovića i Dejana Radonjića ove sezone, a u prethodna dva slavili su crveno-beli, poslednji put 20. februara u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu, kada je bilo 85:68.

Za crno-bele, koji trenutni imaju skor 16-3, ovo će biti prilika za revanš i reakciju nakon ubedljivog poraza u Kupu, dok će vodeći crveno-beli biti u prilici da dodatno osigura prvu poziciju na tabeli regionalnog takmičenja (17-1).

„Posle izuzetno loše odigrane utakmice u Kupu i slike koju smo prikazali, mislim da je trenutak da reagujemo i nadam se da ćemo reagovati. Ono što je krasilo ovaj tim i što bih ja voleo da krasi je borbenost koja je ne maksimalna, nego preko toga. Mi to nažalost nismo imali u Nišu. Želim da se zahvalim navijačima koji su onako odreagovali posle utakmice. Siguran sam da ćemo imati podršku, a ono što bih voleo je da svi mi shvatimo šta znači igrati utakmice protiv Crvene zvezde i šta znači braniti boje Partizana. To je ono odakle moramo da počnemo i da shvatimo da je to jedini način“, rekao je trener Partizana Željko Obradović.

„Od srede smo radili na jednom veoma dobrom nivou, odradili četiri treninga i pokušali da se spremimo maksimalno za ovu utakmicu. Pozivam navijače još jednom da nas bodre, da bodre ekipu kao što su stalno do sada radili. Da budu uz nas, nadam se da ćemo uspeti da im vratimo na najbolji mogući način. Nadam se da će pobediti fer i sportska atmosfera, da će se kao i uvek pričati samo o košarci i da sve bude u okviru fer-pleja“, istakao je Obradović.

Bez obzira na sve, trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić očekuje težak meč protiv Partizana.

„Nalazimo se u izuzetno teškom rasporedu utakmica, a utakmice sa Partizanom uvek imaju posebnu težinu. Igramo ovaj meč pred njiihovim navijačima koji će im sigurno pružiti veliku podršku. Moraćemo da odigramo na zadovoljavajućem energetskom nivou posebno što u ovakvom rasporedu svaki trenutak moramo da koristimo za oporavak i pripremu utakmice i težak raspored“, rekao je Radonjić.

„Očekuje nas sigurno teška utakmica u kojoj moramo da odigramo u dugim intervalima jako dobro“, rekao je trener crveno-belih.

(Tanjug)

