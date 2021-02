Večiti kritičar: Amerikanac se KONAČNO poklonio Novaku

Jedan od onih koji su komentarisali veliku pobedu srpskog tenisera je i bivši američki teniser Endi Rodik jedan od Đokovićevih večitih kritičara, prenose sportski mediji.

„Džoker je toliko dobar. Tokom godina je rutinski pobeđivao brojne sjajne tenisere na Australijan openu. Ne postoji mesto na terenu gde možete da ga napadnete. To je kao da ne možete da zadate udarac bokseru koji može da vas nokautira obema rukama. Poštovanje“, napisao je Rodik na Tviteru

Rodik je pomalo iznenadio komentarom, usledila je polemika, pa je pojasnio svoje reči,

„Uvek govorim onako kako je. Pronađite mi jedan primer da nisam ukazao Novaku poštovanje za nešto što je uradio na terenu. Imam pravo da se ne slažem sa nekim stvarima van terena, ali u potpunosti poštujem njegovu igru. On je nestvaran.“

Kulminacija je bila pitanje da li će Novak završiti sezonu sa najviše grend slemova.

„Nisam baš najbolji u matematici, ali za to bi bilo potrebno da Rafa ne osvoji Rolan Garos. Ne idem tako daleko, ali ako Novak pobedi Rafu na Rolan Garosu ove godine biće veoma teško reći da nije najbolji. Naravno, to će pokazati vreme, ali to bi bio veliki korak ka tome“, zaključio je Rodik

