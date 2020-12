Veličanstveni preokret: Srpske heroine srušile svetskog šampiona! (video)

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je briljantnom igrom savladala Holandiju rezultatom 29:25 u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu u Danskoj.

Ekipa selektora Ljubomira Obradovića je na poluvremenu imala zaostatak od šest golova, ali je zatim napravila preokret i ostvarila veliku pobedu nad svetskim šampionom.

Srpski tim je tokom meča doživeo veliki peh jer se teško povredila najbolja rukometašica Srbije Andrea Lekić, na samom kraju prvog poluvremena.

Delovalo je da je sve završeno u tom trenutku, Lekićeva je u suzama izneta sa terena, a cela situacija je bila emotivni šok za njene saigračice.

WATCH: Here are just some of Katarina Krpež-Šlezak's goals for @rssrbije 🇷🇸 tonight, earning her the @grundfos Player of the Match award!#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/8AFz0nRyyA

— EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2020