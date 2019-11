Velika drama i atomski tenis: Poraz Đokovića od Tima, protiv Federera za polufinale (video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izgubio je sinoć od Austrijanca Dominika Tima 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5), u drugom kolu grupe „Bjorn Borg“ na završnom Mastersu u Londonu.

🇦🇹 JA DOMI JA! 🇦🇹

The first Austrian player ever to make the #NittoATPFinals last four… @ThiemDomi pic.twitter.com/nj1QbsAr30

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019