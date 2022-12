Venger: Mesi i Mbape su potpuno različiti igrači

DOHA – Direktor Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za globalni razvoj Arsen Venger izjavio je danas da je oduševljen igrama kapitena argentinske reprezentacije Lionela Mesija na Svetskom prvenstvu u Kataru, prenose britanski mediji.

„Ono što je za mene zapanjujuće je to što je ponovo otkrio tu sposobnost da ubrza u odlučujućem trenutku. Nikada nije bio brz, ali je bio u stanju da razume kada da promeni putanju i tempo. Malo je izgubio to poslednjih godina, ali je vratio tu sposobnost na Mundijalu. On navuče protivnika i ođednom napravi razliku, a da nisi svestan da je to uradio“, rekao je Venger.

Venger tvrdi da je Mesi bio dominantan u odnosu na ostale igrače na Mundijalu u Kataru.

„Kada on ima loptu – počinje muzika. Oko njega tri igrača, a on upravlja njima. Kao da kaže i njima i lopti: ‘Ja sam šef'“, dodao je francuski stručnjak.

Mesi će sutra predvoditi Argentinu u finalu SP protiv aktuelnog šampiona sveta, selekcije Francuske. „Trikolore“ će predvoditi Kilijan Mbape.

„Mogu da kažem da su potpuno različiti igrači. Mbape ima veliku fleksibilnost, veliku energiju i veoma je pametan. On koristi svoju energiju, ali je u poslednjoj trećini i izuzetno vešt“, zaključio je Venger.

(Tanjug)

