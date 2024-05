Vensan Kompani novi trener Bajerna iz Minhena

Fudbalski klub Bajern iz Minhena imenovao je danas Vensana Kompanija za novog trenera.

Kompani je do sada bio trener Barnlija, sa kojim je imao ugovor do 2028. godine. On nije uspeo ove sezone da sačuva Barnliju premijerligaški status, pošto je ekipa kao pretposlednja na tabeli ispala u Čempionšip. Kompani je sa Barnlijem osvojio Čempionšip u sezoni 2022/2023.

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), Kompani je potpisao trogodišnji ugovor sa nemačkim klubom, koji će Barnliju platiti kompenzaciju. Prema navodima britanskih medija radi se o nešto više od 10 miliona funti.

„Velika je čast raditi za ovaj klub, Bajern je instituacija međunarodnog fudbala“, rekao je Kompani.

Belgijski 38-godišnji trener zamenio je na klupi Tomasa Tuhela, koji je zauzeo treće mesto sa ekipom u Bundesligi, sa 18 bodova zaostatka za šampionom Bajerom iz Leverkuzena.

Osim Barnlija, u trenerskoj karijeri radio je još u Anderlehtu.

Otkako je objavljeno da će Tuhel na kraju sezone napustiti Bajern, uprava kluba je neuspešno pokušavala da dovede Ćabija Alonsa, Julijana Nagelsmana i Ralfa Rangnika.

Bajern je sezonu završio bez trofeja prvi put posle 12 godina.

