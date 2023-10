Verstapen: Horner i Marko moraju da ostanu u Red Bulu

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da direktor Kristijan Horner i savetnik Helmut Marko moraju da ostanu u ekipi, posle spekulacija o svađi dvojice vodećih funkcionera.

Uoči predstojeće trke u SAD, ove nedelje pojavile su se spekulacije da Horner želi da Marko napusti ekipu zbog neslaganja oko raznih tema, uprkos tome što je Red Bul odbranio titulu u šampionatu konstruktora, a Verstapen osvojio treću uzastopnu titulu u konkurenciji vozača.

Marko ima veliki uticaj u biranju sastava vozača, uključujući i juniorski tim Red Bula, Alfa Tauri, a njegov ugovor sa Red Bulom ističe na kraju 2024. godine.

Marko je za austrijski Oe24 rekao da on, a ne Horner, odlučuje kada će napustiti ekipu.

Verstapen je rekao da ekipa koja je naapravila uspeh, mora da ostane na okupu.

Na pitanje Skaja da li će odlazak Hornera ili Marka uticati na njegovu budućnost u ekipi, Verstapen je odgovorio: „Zbog toga i ne odlaze“.

„Svi ostaju u potpuno istoj ulozi. O tome nikada nije bilo diskusije. Veoma je važno kada vam ide dobro, a ekipi ide veoma dobro, da zadržite ljude koji su veoma važni za uspeh. To svi znaju. Što se nas tiče, to je uvek bilo jasno. Ne znam zbog čega ljudi van ekipe pokušavaju da sumnjaju u to. Jasno je da tako treba da ostane“, dodao je on.

Pre godinu dana umro je suvlasnik Red Bula Ditrih Matešic, koji je bio blizak sa Markom. Za izvršnog direktora posle toga imenovan je Oliver Minclaf, a Marko je dobio kritike zbog izjave o drugom vozaču ekipe Red Bula Serhiju Peresu, za čiju je radnu etiku okrivio njegovo meksičko poreklo.

Verstapen je rekao da je raspoloženje u Red Bulu dobro, posle osvajanja titula.

„Ljudi pričaju gluposti pošto je raspoloženje u ekipi veoma dobro. Svi dobro znaju svoju ulogu. Prošle godine je bilo tužno kada je Ditrih umro, ali pokušavamo da sačuvamo njegovo nasleđe i napredujemo, a svi koji su sada u timu su vrlo važni za uspeh koji smo ostvarili. Zbog toga neće biti promena u budućnosti“, naveo je on.

Verstapen je pobedio u poslednje dve trke u Ostinu, a u nedelju će imati priliku da ostvari 50. pobedu u karijeri i primakne se na pobedu od Alana Prosta, koji je četvrti na večnoj listi.

U poslednjih pet trka 26-godišnji Holanđanin može da postavi nove rekorde po broju pobeda u sezoni, podijuma i bodova.

„Želim da pobedim. Pristup nije drugačiji u odnosu na druge trke. Znam da ću se iznervirati ako trci budem pristupio na drugačiji način i zbog toga želimo da pobedimo“, rekao je Verstapen.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkom za Veliku nagradu SAD od 21 čas u Ostinu.

(Beta)

