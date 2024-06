Verstapen: Luda i zabavna trka u Montrealu

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je ekipa u večerašnjoj ludoj i zabavnoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Kanade bila na visini zadatka i da je zadovoljan pobedom u Montrealu.

„To je bila prilično luda trka, dešavalo se mnogo stvari, morali smo da budemo na visini zadatka. Kao ekipa smo danas bili dobri. Ostali smo mirni, išli smo u boks u pravo vreme. Bezbednosno vozilo nam je išlo na ruku, ali i posle toga, uspeli smo prilično dobro da održavamo prednost“, rekao je Verstapen posle trke.

Trostruki uzastopni svetki šampion pobedio je treći uzastopni put u Kanadi i ostvario 60. pobedu u karijeri.

„Svidelo mi se. Bilo je zabavno. Ovakve trke su vam povremeno i potrebne“, dodao je holandski vozač.

Drugo mesto zauzeo je Lando Noris iz Meklarena.

„Bio je haos, svašta se dešavalo. Da budem iskren, mislim da sam vozio dobro od početka do kraja. Prve dve zamene guma su bile dobre, imao sam sjajan tempo. Ali kada me je pretekao sejfti kar, koji mi je pomogao u Majamiju, sada me je zadržao. Mislim da sam savršeno vozio trku. Nisam imao sreće, ali tako je kako je. Bilo je zabavno, kišni uslovi su stresni, ali i zabavni u isto vreme“, naveo je Noris.

On je rekao da je Meklaren blizu Red Bulu i da je zadovoljan plasmanom na podijum.

„Kod prve zamene guma vodio sam 10, 12 sekundi, po krugu sam bio brži verovatno dve, tri sekunde. Stvari su išle divno, ali naravno ovo je Montreal, uvek će se nešto pojaviti. Ali bilo je dobro. Čestitam Maksu. Vozio je dobru trku bez greške. Zadovoljan sam drugim mestom, osvojili smo mnogo bodova, ovo je bio dobar vikend za nas“, dodao je britanski vozač.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel starovao je sa pol pozicije, ali je zauzeo treće mesto.

„Propustio sam priliku. Bili smo zaista brzi na srednje tvrdim gumama na početku, onda je Lando prošao. Napravio sam nekoliko grešaka, forsirao i platio cenu. Bez obzira na to, ovo je prvi podijum u godini. Imali smo zaista brz bolid ovog vikenda i biti u konkurenciji za pobedu je zabavno. To je Formula 1, zbog toga se trkamo“, naveo je on.

Upitan je da li je mogao da pobedi u Montrealu.

„Imali smo tempo. Maks je bio vrlo jak, ali kada smo stavili srednje tvrde gume na kraju, bili smo zaista brzi. Greška koju sam napravio kod Oskara (Pjastrija) kada sam pokušao da ga preteknem i izgubio poziciju, koštala nas je najmanje drugog mesta i možda smo mogli da se borimo sa Maksom. Ali izvući ćemo pozitivne stvari iz ove trke“, rekao je Rasel.

Naredna trka na programu je 23. juna za Veliku nagradu Španije.

(Beta)

