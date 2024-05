Verstapen ne krivi glavnog dizajnera Njuija što je napustio Red Bul

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da ne krivi glavnog šefa dizajna Adrijana Njuija što napušta ekipu, pošto je važno sebe staviti na prvo mesto „među ajkulama“ u Formuli 1.

Red Bul je u sredu saopštio da će Njui posle 19 godina napustiti ekipu, a svetski mediji spekulišu da bi mogao da pređe u Ferari od aprila 2025.

„Voleo bih, naravno, da Adrijan ostane. Ali, a to sam mu i rekao, mora da uradi ono što misli da je za njega najbolje, pošto je Formula 1 pomalo mesto sa ajkulama. Mislim da je veoma važno misliti na sebe, napraviti prave odluke za sebe i porodicu. Ne krivim ga. Ako neko želi da ode, neka ide i teži drugim ciljevima ili stvarima u životu, to je sasvim u redu“, rekao je Verstapen za Skaj.

Njui napušta Red Bul nakon što su zahladneli odnosi sa direktorom ekipe Kristijanom Hornerom, uz očigledne razlike koje su se razvile u vezi njegovog statusa i značaja u tehničkom timu Red Bula.

Atmosfera u ekipi aktulenog šampiona konstruktora nije na najboljem nivou, posle istrage protiv Hornera o neprikladnom ponašanju prema koleginici. Optužbe, koje je on odbacivao od prvog dana, su odbačene 28. februara, na šta je uložena žalba.

Posle tih optužbi je Jos Verstapen, otac trostrukog svetskog šampiona, zatražio od Hornera da napusti ekipu.

Holandski vozač upitan je o uticaju tih događaja na ekipu.

„Pre nekoliko godina sve ove stvari bi bile pomalo neočekivane, ali mislim da je veoma važno da ostanemo mirni i koncentrisani na naš posao, da znate sa kime radite i osećate se komotno. Mi moramo da imamo najbrži bolid. To sam oduvek tražio i to sam konačno dobio u ovih nekoliko godina. Imamo vrlo jak tehnički tim koji je već dugo deo ekipe. U suštini, sve ide kako je išlo do sada“, rekao je on.

Govoreći o Njuiju, Verstapen je rekao da je on izuzetno vrlo važan za ekipu sa kojom je osvojio sedam titula otkako je došao 2006. godine, ali da se tokom godina njegova uloga promenila.

„Njegov odlazak spolja izgleda vrlo dramatično, ali kada zaista znaš šta se dešava u ekipi, ne čini se toliko dramatično“, naveo je on.

Šampionat u Formuli 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Majamiju, a trka je na programu u nedelju od 22 časa.

(Beta)

