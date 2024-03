Verstapen: Ostaću do kraja ugovora u Red Bulu

Trostruki uzastopni šampion Formule 1 Maks Verstapen rekao je danas da namerava da ostane do kraja ugovora u Red Bulu do 2028. godine, u jeku spekulacija da bi mogao da pređe u Mercedes.

Verstapen je rekao da mu laskaju pohvale koje je posle trke u Saudijskoj Arabiji na njegov račun poslao direktor Mercedesa Toto Volf. Volf je rekao da bi voleo da holandski vozač pređe u njegov tim, ali Verstapen želi da ostane sa „svojom porodicom u Red Bulu“.

„Zbog toga sam i potpisao ugovor. Kao što sam ranije rekao, zadovoljan sam ekipom i naravno, veoma je važno da pokušamo da zadržimo ključne ljude u timu duže vreme jer je to važno za naše nastupe, a na kraju, nastupi su posao. Namera je da ostanem do kraja, za mene bi bila sjajna priča da završim ugovor, pošto to u suštini znači da sam bio deo jedne porodice, jednog tima“, rekao je on.

Glasine da bi mogao da traži prelazak u Mercedes, prešle su granice, dodao je Verstapen.

„Svi želimo isto, dobar nastup na stazi i na to želimo da se koncentrišemo kao ekipa. Problem su spekulacije koje kruže ne samo u ekipi nego i spolja i to je nešto što ne možemo da kontrolišemo. Jedina stvar koju možemo da kontrolišemo je da svi u ekipi idemo u istom pravcu i mislim da to i radimo“, dodao je holandski vozač.

Govoreći o situaciji sa direktorom Red Bula Kristijanom Hornerom, koga je koleginica optužila za neprimereno ponašanje, Verstapen je rekao da neće da se meša u to, ali da misli da je stvar rešena na pravi način.

Verstapen je pobedio u prve dve trke ove sezone u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, a njegov timski kolega Serhio Peres u obe trke bio je drugi.

„Dinamika i svi u ekipi rade zaista dobro, svi su ujedinjeni. Na stazi se može videti koliko smo bili efikasni prošle godine i ne vidim razlog da se to menja“, rekao je Peres i dodao da bi za Red Bul bio „udarac“ ako bi Verstapen napustio ekipu.

Meksički vozač rekao je da ne zna da postoji klauzula o odlasku u Verstapenovom ugovoru.

„Ja nemam tu klauzulu i ne znam da li je Maks ima, bolje njega da pitate. Koliko znam, Maks ima ugovor i potpuno je posvećen ekipi. Ostalo ne bih da komentarišem“, naveo je Peres.

Sezona se nastavlja trkačkim vikendom u Australiji, a trka je na programu u nedelju od 5 časova po srednjoevropskom vremenu u Melburnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.