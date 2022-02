„Verujem da će se Novak vakcinisati, ne odobrava poteze svoga oca“ (foto)

Austrijski novinar Danijel Mikš, autor biografije o Novaku Đokoviću, govorio je na televiziji o nedavnoj situaciji u Australiji.

Mikš je napisao knjigu „Novak Đoković, ceo život u borbi“, koja će biti na nemačkom jeziku izdata u martu ove godine.

"Rafael Nadal's 21st Major title is driving him, I think he's getting vaccinated" – Novak Djokovic's biographer Daniel Muksch https://t.co/TIUhc4veph — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 2, 2022

Tokom jednog TV gostovanja u Austriji, Mikš je rekao kako vidi Novakov stav povodom svega što se dešavalo.

„Nikad se ne bi javno suprotstavio svom ocu. Tako je vaspitan. S druge strane, on definitivno ne odobrava ono što se dešavalo u Beogradu tokom ludih dana u Melburnu. Ali, toliko je blizak odnos između njih dvojice“, rekao je Mikš.

On tvrdi i da će se Novak vakcinisati.

„Prema onome što čujete iz njegovog okruženja, mislim da će se vakcinisati. Možda je finale u Melburnu doprinelo tome“, rekao je Mikš za Servus TV.

Srđan Đoković je tokom cele sage o deportaciji držao konferencije i proteste, uz pojedine kontroverzne izjave koje su izazvale veliku pažnju svetskih medija.

„Drže ga u zatočeništvu. Oni gaze Novaka pa gaze i Srbiju i srpski narod. Taj prvi čovek Australije Skot Morison se drznuo da napada Novaka i da ga proteruje a nije ni ušao u njihovu zemlju. Hteli su da ga bace na kolena, i ne samo njega nego i našu Srbiju. Mi smo ponosan, civilizovan narod, uvek smo se branili, nikada nismo napadali. To sada radi i naš ponos i dika slobodarskog sveta – Novak. On pokazuje iz kakve zemlje dolazi. Ovo nema veze sa sportom, ovo je politička borba. On je ispunio sve uslove da uđe i osvoji još jedan Australijan open. I on bi ga osvojio. Isusa su razapinjali na krst i svašta mu radili, ali on je živ i među nama. I Novaka hoće da razapinju i bace na kolena“, govorio je između ostalog Srđan Đoković, što je imalo globalnog odjeka.

I pre turnira, govorio je da Novak neće igrati pod ucenama, čak su mu i australijski političari odgovarali.

