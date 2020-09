Veselinović ide iz Čukaričkog, Đorđević novi trener

BEOGRAD – Aleksandar Veselinović od nedelje neće biti trener fudbalera Čukaričkog, a njega će na tom mestu naslediti dosadašnji pomoćnik Dušan Đorđević, saopštio je danas klub sa Banovog brda.

Kako se navodi, Veselinović je dobio i prihvatio ponudu Al Dafre, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u upravi Čukaričkog su mu izašli u susret i omogućili mu da ponovo dokazuje svoje trenersko umeće van granica Srbije.

Doneta je odluka da Veselinovića zameni Đordević, a njih dvojica će poslednji put Brđane u tandemu predvoditi u subotu na gostovanju Radnickom u Nišu.

„Izašli smo u susret treneru Veselinoviću, iako smo imali višegodišnji ugovor. Dobio je ponudu iz inostranstva, izrazio je želju da ide i nismo mu pravili problem, niti ćemo to činiti bilo kome ko rešava egzistenciju. Dosadašnjem šefu struke želimo svu srecu, uz zahvalnost na svemu što je uradio za klub u prethodnom periodu. Na njegovo mesto dolazi prvi pomoćnik Dušan Đordevic, dok ostatak strucnog štaba ostaje isti“, rekao ej Nenad Mirosavljević, sportski direktor Čukaričkog.

Prve impresije po imenovanju na mesto šefa stručnog štaba izneo je i Đorđević.

„Nastavljam tamo gde je Aca Veselinović stao, na putu koji je jasno definisan u Čukaričkom, a to je napadački fudbal, sa forsiranjem mladih igrača, uz težnju za što boljim rezultatom. Drago mi je da i ja lično mogu da idem u tom smeru. Veliku zahvalnost dugujem dosadašnjem šefu, što me je, da tako kažem, stavio u fudbalski superligaški izlog, gde su ljudi mogli da me vide i prepoznaju. Naravno, hvala i predsedniku Draganu Obradoviću i njegovim najbližim saradnicima, saradnicima u sturčnom štabu, kao i svim zaposlenima u klubu“, rekao je Đordević.

„Jednostavno dobio sam poziv posle kojeg nisam mnogo razmišljao. Imao sam priliku da u prethodnih 15 godina radim u svim uzrasnim kategorijama, od pete pa do Superlige, Čukarički je izazov karijere za mene, kruna rada i ispunjenje snova i želja“, zaključio ej Đorđević.

(Tanjug)

