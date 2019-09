Veselinović o transferu Tedića u Siti: Velika čast za klub

BEOGRAD – Trener fudbalera Čukaričkog Aleksandar Veselinović rekao je da je za klub sa Banovog brda, ali i za srpski fudbal, velika čast što je napadač Slobodan Tedić zavredeo pažnju Mančester Siti.

Tedić će od januara postati igrač „građana“, a do kraja godine ostaće na Banovom brdu.

„To je velika čast za Čukaricki i za srpski fudbal. Nije lako iz Čukarickog doći do Mančester Sitija. Odavno nisam imao priliku da radim sa takvim mladim igračima, a među njima je i Tedić. On je juče je došao sa okupljanja mlade reprezentacije, gde je proveo 10 dana i tražio je sam da jutros odradi treningj“, rekao je Veselinović na konferenciji za novinare posle potpisivanja novog ugovora sa klubom.

„Ja sam znao sve o tom transferu i pred utakmicu sa Proleterom sam ga pozvao da mu čestitam i da mu kažem da sam ponosan, a on je samo rekao: „Šefe, najvažnije je da sutra pobedimo Proleter“. Mislim da je to zasluga Čukarickog i da je to primer kako igrači treba da se vaspitavaju i da odrastaju“, zaključio je Veselinović.

(Tanjug)