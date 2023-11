Vestbruk se raspravljao sa navijačem u utakmici protiv Denvera

Košarkaš Los Anđeles Klipersa Rasel Vestbruk raspravljao se sa navijačem u završnici utakmice protiv Denvera u NBA ligi.

Klipersi su jutros izgubili od Denvera sa 104:113, a do rasprave sa navijačem došlo je u poslednjih 30 sekundi utakmice. Sudija Loren Holtkamp morala je da stane između Vestbruka i jednog navijača, u teren su zatim ušla i dva člana obezbeđenja, a situaciju je pokušao da smiri i košarkaš Denvera Deandre Džordan.

Navijač je bio u redu iza mesta pored terena u Kripto areni. On je gestikulirao i vikao u pravcu Vestbruka.

Upitan šta mu je taj muškarac rekao, Vestbruk je odgovorio: „Neću o tome da pričam pošto je neprikladno“.

„Nažalost, navijači danas mogu da kažu šta god žele. Branio sam se. Ja to neću dozvoliti, neću to trpeti“, naveo je Vestbruk.

Prošle sezone Vestbruk i navijač Finiksa su ušli u žestoku raspravu na poluvremenu utakmice u Futprint Centru tokom plej-of serije sa Klipersima.

U decembru 2022. godine, kada je Vestbruk igrao za Los Anđeles Lejkerse, imao je još jednu žestoku raspravu sa navijačem koji je sedeo pored terena u utakmici u Milvokiju.

„Poštovanje je velika stvar koju cenim, a u trenutku kada se ta granica pređe, to više neću da dozvolim. Godinama sam se zalagao za to, a sada je moj sin dovoljno veliki da zna šta se dešava i pita me: ‘Hej tata, šta to znači ili šta je to'“, rekao je Vestbruk posle utakmice.

(Beta)

