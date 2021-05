Vesterman: Znamo da smo favoriti, Partizan je moj NBA

BARSELONA – Košarkaš Barselone Leo Vestermen rekao je da je njegov tim svestan uloge favorita koju ima u Evroligi.

Katalonski klub plasirao se na završni turnir Evrolige u Kelnu, a u polufinalu rival će im biti ekipa Armanija.

„Svesni smo svi da je teret favorita na našim leđima. Igramo dobru košarku, ali opet sve je to nebitno ako ne istrčiš na teren spreman da se boriš. Na jednoj utakmici sve je moguće. Ne pobeđuje uvek najbolja ekipa, već ona koja se najbolje spremi, koja pokaže najveći nivo borbenosti i koncentracije. To je najveći izazov i mislim da možemo da mu odgovorimo. Tim je željan trofeja, imamo sve potrebne kvalitete, ali je glavno pokazati to na terenu“, rekao je Vesterman u razgovor za MaxBet sport.

Vesterman je u karijeri do sada nosio dres Asvela, Partizana, Limoža, Žalgirisa u dva navrata, CSKA iz Moskve, Fenerbahčea, a u Barselonu je stigao početkom ove godine.

„Nije tajna da je trener Jasikevičijus najviše uticao na mene da dođem u Barselonu. U Fenerbahčeu nisam imao veliku minutažu, Šaras me je pozvao, Barseloni je bio potreban plejmejker i to je bilo to. Nisam se previše dvoumio i mislim da sam napravio dobar potez u karijeri. Šaras tačno zna šta može da očekuje od mene, kao i ja od njega. Već smo sarađivali dok sam bio u Žalgirisu i moram da kažem da sam zaista zadovoljan što sam deo Barselone i što imamo priliku da se borimo za titule, glavni deo sezone sledi“, rekao je Vesterman.

Od svih zemalja u kojima je igrao, Vesterman kaže da je Srbija ostavila poseban uticaj njega.

„Bio sam prvi igrač iz Francuske koji je igrao u Srbiji. Sećam se priče tada od mnogih kako pravim grešku što odlazim u Srbiju. Govorili su mi da nije sigurno, kao da će nešto loše da mi se desi. Ipak niko od njih nije shvatao koliko sam želeo da zaigram za Partizan“, rekao je 28-godišnji plejmejker.

Kako kaže, ta ljubav je krenula još kad je imao 15 ili 16 godina.

„Žofri i ja kao klinci u akademiji gledamo utakmicu Partizana. Na terenu Veličković, Tripković, Tepić, ostali smo oduševljeni i od tada sam želeo da igram za Partizan. Nekima je bio san da budu u NBA ligi, ali za mene je Partizan bio NBA i drago mi je što sam ispunio taj san. Danas imam ćerku i sina, zovu se Mila i Milan, srpska imena. Toliko sam zavoleo Srbiju da je postala deo mene, a očigledno su i navijači prepoznali to kod mene pa me i dalje pominju u pozitivnom svetlu. Srbija će za mene uvek da bude druga kuća, kao i Partizan“, zaključio je Vesterman.

(Tanjug)

