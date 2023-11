Vidić: Da li treba i ja prvo da idem u zatvor pa da budem na nekoj funkciji u srpskom fudbalu

Proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Vidić, koji je početkom godine predao kandidaturu za predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i ubrzo odustao od kandidovanja, upitao je javno da li bi trebalo i on da prvo ide u zatvor da bi sutra obavljao neku funkciju u srpskom fudbalu.

„I kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastareli, vode dve najveće organizacije u srpskom fudbalu – FSS i Zvezdu. To je pitanje koje svi treba da postavljamo“, rekao je Vidić u intervjuu za NIN.

On je naveo da je to „poruka za sve ljude u Srbiji da se ne gleda rad, da uopšte nije bitno da li si radio dobro ili loše, bitno je da budeš podoban“.

Kako je rekao, „Džajić četiri godine nije uspeo da dokaže da je nevin i onda ga je pre 11 godina tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić abolirao“, što je Džajić prihvatio i „time priznao da je krao Zvezdu, odnosno učestvovao u malverzacijama“.

Vidić je rekao da je Terzić „ponosan na to što je bio u zatvoru, priča da je tamo upoznao mnogo kvalitetnih ljudi“.

„Ja nemam problem da Terzić tako vaspitava svoju decu. Ali on te poruke šalje mojoj, našoj deci. Da je u redu da idete u zatvor, da je to put da ojačate i dođete do uspeha“, naveo je Vidić.

On je istakao da Terzić ima „izuzetno dobar status u društvu, vozi dobar automobil, ima skup sat, putuje, kreće se u ‘visokom’ društvu“.

„I kako će sad bilo koji mladi momak da posluša oca i da krene da radi od 9 do 17 sati, muči se, bude pošten… Sve više dece hoće da budu Zvezdan Terzić. Da li to hoćemo da ostavimo našem društvu“, poručio je Vidić.

(Beta)

