Vidić najuspešniji štoper Premijer lige ikada (foto)

Bivši kapiten Mančester junajteda Nemanja Vidić sa Riom Ferdinandom činio je verovatno najbolji štoperski tandem u istoriji Premijer lige.

Zajedno su osvojili pet titula šampiona Engleske, uz jedan Lige šampiona, ali i postavili rekorde bez primljenog gola.

Statistika kaže da su svaki drugi meč u proseku primali po jedan gol u Premijer ligi, što je neverovatan podatak.

Međutim, posebno se izdvaja „Srpska stena“ sa podatkom da je najuspešniji štoper ikada u Premijer ligi.

Vidić ima čak 70,6 odsto pobeda kada je bio u timu „crvenih đavola“ i to je najviše od svih centralnih defanzivaca ikada u Premijer ligi od onih sa preko 100 nastupa.

Odmah iza njega je nekadašnji štoper Čelsija Rikardo Karvaljo sa 70,4%.

