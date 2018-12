Vidić treće zimsko pojačanje Crvene zvezde

BEOGRAD – Dosadašnji napadač drugoligaša Zlatibora Dejan Vidić novi je fudbaler Crvene zvezde, saopštio je prvak Srbije.

Zvezda je dovela treće zimsko pojačanja, nakon Nemanje Milunovića i Miloša Vulića, i sa 197 centimetara visokim Vidićem potpisala ugovor na tri i po godine, uz opciju na još jednu.

„Dolazak u Crvenu zvezdu je ostvarenje sna za mene. Još kao mali sam maštao da zaigram u tako velikom klubu. Svi znamo šta je Crvena zvezda, ne samo kod nas, već i u regionu. Naravno da sam prezadovoljan, trudiću se da na svakom treningu dam maksimum i opravdam ukazano poverenje uprave kluba“, rekao je Vidić posle potpisivanja saradnje.

Već su krenula poređenja sa nekadašnjim golgeterom Crvene zvezde Nikolom Žigićem zbog visine i sličnog stila igre.

„Sama pomisao da sam na „Marakani“ i da sam član Crvene zvezde ostavlja neopisiv utisak na mene. Tek ću za nekoliko dana doći sebi kada dodatno razmislim o svemu. Golovi su mi zaštitni znak kao i svakom napadaču, porede me sa Žigićem, ali mislim da je još prerano za to. Svakako ću se truditi i dati sve od sebe da opravdam to poređenje dobrim partijama“, zaključio je on.

Dvadesetpetogodišnji Vidić u prvom delu sezone postigao je 10 golova na 16 utakmica u Prvoj ligi Srbije.

