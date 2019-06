Vilander: Koga briga za Nika Kirjosa?

Mats Vilander poručuje da Novak Đoković ne treba uopšte da razmišlja o “peckanju” mladog Australijanca Nika Kirjiosa, već da se fokusira isključivo na teren.

„Koga briga za Kirjiosa? Ubeđen sam da Novak uopšte i ne obraća pažnju na to što Nik govori. Barem bi takav bio moj stav da sam na Đokovićevom mestu, ne bi me uopšte zanimalo šta on priča. Sa druge strane, Novak je prvi na svetu, na čelu je ATP liste, osvaja turnire i dominira. U takvoj situaciji neće svi da se slože sa tobom u svemu što radite, niti će svi da vas vole. To je normalno. Đoković zna kako sa tim da se nosi“, kaže Vilander, a prnosi B92.

Zvezda “Eurosporta” ne voli prognoze, ali ističe da najveće šanse da se domognu finala imaju Novak i Federer.

„Jako je teško pogađati ko će biti u finalu, pre turnira. Novak je prvi favorit. Uz njega, tu je i Rodžer. Dajem im prednost u odnosu na Rafu Nadala. Ali, saznaćemo mnogo više posle dva ili tri meča. Sada ne znam ni jesu li svi skroz zdravi. Znam da je Federer igrao Hale. U svakom slučaju, očekujem da Đoković bude odličan, kao i svaki put do sada na Vimbldonu. Siguran sam da će biti u top formi, i da dolazi po titulu. Novak je taj koji se pita na terenu“.

Od igrača koji mogu da ugroze favorite spisak spada na svega par imena, kaže Vilander.

„Kevin Anderson, Džon Izner su teniseri koji mogu da budu opasni zbog jakog servisa. Ali, opet, jako je teško reći, zavisi od vremena, uslova za igru, stanja terena, mnogo faktora. Ima i mlađih koji su kvalitetni, ali na travi Kačanov ili Cicipas nemaju potrebno iskustvo. Možda na drugim podlogama, ali na travi nemaju mnogo šansi protiv Novaka“, ističe Vilander.