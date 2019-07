Vimbldon ne prašta: oštro kažnjeni teniski asovi (foto, video)

Serena Vilijams kažnjena je sa 10.000 dolara zbog toga što je oštetila travu na jednom od terena Ol Ingland Kluba pred početak Vimbldona, saopštili su organizatori.

Serena Williams advances to the 3rd round of @Wimbledon pic.twitter.com/AweHvkNjTP

Amerikanka je tokom treninga udarila reketom, uništivši pri tom podlogu.

Vilijamsova je potom nanizala četiri pobede na trećem Gren slemu u sezoni, pa će se u 14. četvrtfinalu sastati sa sunarodnicom Alison Risk.

Zbog neprimerenog ponašanja u prvoj i drugoj rundi Nik Kirjos će morati da plati ukupno 8.000 dolara. Australijanac je izgubio od Rafaela Nadala u drugom kolu, posle čega je priznao da je namerno lopticom gađao Španca. Zbog toga nije sankcionisan.

Fabio Fognini evidently loving his Wimbledon experience after being shoved out to Court 14. ‘Damn English, really. I wish a bomb would explode on this club’ pic.twitter.com/iSKw46aKCG

Novčano je kažnjen i Fabio Fonjini zbog nesportskog ponašanja u meču treće runde protiv Tenisa Sandgrena. Italijan će morati da plati 3.000 dolara pošto je izrazio želju da bomba eksplodira u Londonu.

Early in the second set of his R3 #Wimbledon match against Tennys Sandgren, Fabio Fognini had to take a medical timeout…

His knuckles got bloodied after punching his racquet down in frustration 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/Y1227v6U5w

— Parsa (@Parsa_Nemati) July 6, 2019