„Voleo bih da ih nemam“: Nadal konačno otkrio istinu o svojim ritualima

Osvajač Australijan opena Rafael Nadal govorio je o problemu sa navikama u ishrani, ali i dobro poznatim ritualima kojima privlači dosta pažnje.

– Kako vreme prolazi, tako morate da polako regulišete stvari sa ishranom, i to je bio jedan određen napor. Takođe, svako mora da nađe svoj način da se koncentriše. Nema apsolutne formule. To vam kaže neko ko ima mnogo rituala. Voleo bih da ih nemam, ne krijem to, ali tenis je tako mentalno agresivan sport da bilo šta spolja može lako da vam odvuče pažnju. Ja to radim i možda ne shvatam zašto, ali funkcioniše i pomaže mi da se koncentrišem dok se takmičim. Sigurniji sam u sebe – priznao je Nadal.

Istakao je da ne voli ni u čemu da preteruje.

– Nisam opsesivna osoba u bilo čemu. Jedina stvar u kojoj sam konstantan je intenzitet rada. Kada treniram, obično dajem sve najbolje. Ne bih rekao da sam podneo mnogo žrtava. Sve što sam uradio, učinio sam jer sam tako želeo – zaključio je Španac.

Podsetimo, Nadal je u finalu Australijan opena nakon zaostatka 0:2 u setovima savladao Danila Medvedeva za 21. grend slem trofej u karijeri.

