Vozači Formule 1 sastaće se sa direktorima ekipa zbog bezbednosti

Vozači Formule 1 sastaće se sa direktorima svojih ekipa zbog zabrinutosti za bezbednost posle trke u Saudijskoj Arabiji, preneli su britanski mediji.

Drugi ovo sezonski vikend u novoj sezoni Formule 1 održao se u Džedi, gde je u petak tokom treninga, na 10 kilometara od staze, došlo do napada na skladište državne naftne kompanije Saudi Aramko, koje su jemenski pobunjenici iz pokreta Huti napadali prethodnih dana.

Vozači su u petak uveče održali četvoročasovni sastanak sa direktorima ekipa, rukovodstvom takmičenja i organizatorima i dobili su uveravanja da će biti bezbedni, pa se trka održala u nedelju prema planu.

Organizatori su tada obećali vozačima da će dobiti detaljan izveštaj o tome šta se dogodilo i da će pažljivo ispitati dogadjaje u Džedi.

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da ni on ni njegove kolege nisu pritiskali vozače da učestvuju u trci.

„Nije bilo zavrtanja ruku, to su bili dobri razgovori. Direktori su razumno razgovarali sa svojim vozačima, nije bilo nikakvog pritiska, ali možda je to bilo drugačije shvaćeno. Na kraju, predstava i spekatkl bili su sjajni, ono što smo kao sport pružili bilo je sjajno i to bi sport trebalo da radi“, naveo je Volf.

Treća trka u šampionatu na programu je 10. aprila u Australiji.

(Beta)

