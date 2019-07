Vreme za pobedu: Košarkašice Srbije i Španije za finale EP

Ženska košarkaša reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igra večeras protiv Španije u beogradskoj „Štark areni“.

Izabranice Marine Maljković među četiri najbolje ekipe Starog kontinenta plasirale su se posle ubedljive pobede protiv Švedske, dok je aktuelni šampion Evrope u četvrtfinalu izbacio Rusiju.

Srbija je protiv Švedske odigrala najbolji meč na EP, u svim segmentima je bila nadmoćnija od rivala, a senku na ubedljiv trijumf stavila je povreda najbolje u tom meču Ane Dabović.

Bek srpskog tima polomila je kost na šaci, ali je selektorka Maljković istakla da je gotovo nemoguća varijanta da Dabovićeva ne igra u polufinalu, jer, kako kaze, „poznavajući Anu, ona će igrati makar i sa pola ruke“.

Srbija nikada nije pobedila Španiju na velikim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji, a svi u srpskom timu saglasni su da je možda pravi trenutak da se to desi pred domaćom publikom u beogradskoj Areni.

„Ekipa Španije je ubedljiv favorit, to govore njihovi rezultati. Stalno osvajaju medalje, igračice im igraju u najboljim svetskim ekipama i u ženskoj NBA ligi. Čeka nas izuzetno težak protivnik. Naša motivacija i naša zelja da kada se budemo sastale s njima jeste da ih već jednom pobedimo, jer to do sada nismo uradili. Da li ćemo uspeti, ne znam, ali sigurno znam da ćemo da pokušamo da pronađemo svako rešenje i način da dođemo do toga da ih pobedimo“, istakla je Maljković.

Jedna od najiskusnijih i najboljih košarkašica u srpskoj selekciji, Sonja Petrović, koja je tokom karijere igrala na Prinejskom poluostrvu i koja će od sledeće sezone biti igračica španske Đirone, kaže da njihov protivnk u borbi za finale ima veliko poštovanje prema Srbiji.

„Svi se nadamo da je vreme da ih dobijemo. Mislim da bi kod kuće to bilo posebno. Ma koliko da nam ne leže svih ovih godina, družim se s mnogo njihovih igračica, radila sam s njihovim trenerom i znam da nas mnogo poštuju. I uopšte im nije svejedno kada igraju protiv nas. Nadam se da pred domaćom publikom napokon možemo i da ih pobedimo. Definitivno neće biti lako, one su najdominantnija ekipa godinama u Evropi. Ali, dobro, za sve postoji prvi put, zašto to ne bi bilo sad“, rekla je Petrovićeva.

Polufinale između Srbije i Španije igra se večeras od 20.30.

(Tanjug)