Vučelić: Osnivanje Superlige ubistveno za fudbal

BEOGRAD – Predsednik Partizana Milorad Vučelić izjavio je da je razočaran potezom najvećih evropskih klubova koji su se opredelili za osnivanje Superligu, ali i da nije iznenađen takvom odlukom.

„Sve se više u svetu produbljuje jaz između bogatih i siromašnih i onih manje bogatih. Stvara se potreba da se sve ultra komercijalizuje i da se fudbal kao igra stavi na drugo mesto. U toj koncepciji se sve druge zemlje pokazuju kao kolonijalni privesci koji eventualno mogu da za njih proizvode po jeftinim cenama igrače i ništa više“, rekao je Vučelić za Večernje novosti.

Dvanaest najbogatijih klubova Evrope, među kojima su Arsenal, Čelsi, Liverpul, Mančester Siti, Mančester Junajted i Totenhem, Milan, Inter i Juventus, Real Madrid, Barselona i Atletiko Madrid, dogovorili su formiranje nove evropske Superlige, u kojoj bi trebalo da učestvuje 20 ekipa.

„Mi smatramo da je to ubistveno za fudbal, smatramo da to odudara od svih deklarativnih priča o ujedinjavanju Evrope, o premošćavanju jaza između severa i juga. Ovakva Superliga bi zaista stavila fudbal kao sport na drugu stranu. Možete misliti kako bi izgledala svetska i evropska prvenstva bez najvećih zvezda, Ronalda i Mesija, koliko bi to bilo neprivlačno za sponzore. To bi dodatno unizilo reprezentativni fudbal, zamislite na šta bi ličile reprezentacije Portugalije i Španije. Postavlja se na glavu ceo sistem, potpuno nakaradno“, kaže Vučelić.

Fudbal bi zakoračio u nekom nepoznatom pravcu i zato reakcija UEFA mora da bude pametna i racionalna, kaže Vučelić.

„U toj kombinaciji recimo nema Ajaksa, koji je ozbiljan velikan. Bilo bi i mnogo manje novca u ostalim evropskim takmičenjima, a to je za Partizan i Zvezdu jako bitan detalj za funkcionisanje. Svi zaboravljamo da bi mi imali mnogo veći rejting da nije bilo sankcija, ovim se postavljaju novi gubici. Jedna potpuno neprirodna stvar, jedna vesternizacija i amerikanizacija svega“, zaključio je Vučelić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.