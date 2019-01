Vučić o Šekularcu: Legenda ostaje legenda

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodici legendarnog fudbalera Crvene zvezde Dragoslava Šekularaca i istakao da je on mnogo uradio ne samo za taj klub, već i za srpski i jugoslovenski fudbal.

„Koliko god da ste tužni zbog toga, u vama se pojavio osmeh na licu, osmeh ponosa za sve što je Šekularac uradio“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Legenda ostaje legenda, poduvkao je Vučić.

„To ne možete da izbrišete. Činjenica da je neko umro neće i ne može da promeni da je on legenda i da zauvek ostaje tu. Za to se vredelo roditi i za to je vredelo biti uspešan, kao što je bio Šekularac“, rekao je Vučić.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i jugoslovenski reprezentativac Dragoslav Šekularac preminuo je danas u 81. godini.

Jedan od najboljih fudbalera na ovim prostorima ikad i simbol jednog vremena, popularni Šeki, druga Zvezdina zvezda, fudbaler je čije će se ime uvek, na svim meridijanima, izgovarati sa posebnim poštovanjem.

(Tanjug)