Vujačić: Šćekić i ja smo povezani, Šćekić: Bilo je teško

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana Igor Vujačić i Aleksandar Šćekić, strelci u pobedi crno-belih protiv Čukaričkog u 36. kolu Superlige, izjavili su da su zadovoljni što je posle tri godine ostvaren trijumf na Banovom brdu.

„Otvorili smo dobro, postigli odmah gol, kasnije smo kontrolisali utakmicu i rutinski je priveli kraju. Čukarički je izuzetno dobra ekipa, što pokazuje i njihova pozicija na tabeli, ali mi smo kontrolisali meč i nismo im dozvolili da stvore ozbiljniju šansu, osim iz prekida, ali smo imali sreće da ne primimo gol u toj situaciji“, rekao je Vujačič za klupski sajt.

Bio je ovo peti gol Vujačića u polusezoni.

„Naravno, srećan sam što sam postigao gol. Nekako, kad ga postigne Šćekić, tu sam i ja posle njega. Ne znam šta je to, povezani smo dobro. Kraj je sezone, sve je to normalno da se oseća i blaga doza umora, ali smo svesni šta nas čeka do kraja prvenstva, uz Kup 25. maja, tako da nema opuštanja, idemo maksimalno do kraja“, istakao je Vujačić.

Šćekić ističe da je utakmica protiv Čukaričkog bila teška, posebno što od 2018. godine nisu pobedili na njihovom terenu.

„Postigli smo gol u prvom minutu, ali do kraja je bilo jako teško. Dao sam gol nakon dobrog centaršuta Uroševića, a sigurno neka crnogorska veza „radi“, jer se već treći put dešava da obojica zatresemo mrežu na istoj utakmici“, rekao je Šćekić.

„Sigurno da ima zamora na kraju sezone kod svih nas, ali moramo naći motiva i snage da izdržimo sve i okončamo sezonu sa još dve pobede u prvenstvu i pobedom u finalu Kupa. Ekipa Voždovca dolazi na naš teren i idemo na pobedu kao i u svakoj utakmici. Veliki je uspeh 30 i nešto pobeda i moramo nastaviti u tom ritmu do kraja“, rekao je Ščekić.

(Tanjug)

