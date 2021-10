Vujasinović: Bitna pobeda;Filipović;Bilo je dosta oscilacij

BEOGRAD – Trener vaterpolista Novog Beograda Vladimir Vujasinović bio je zadovoljan posle novog trijumfa u Superligi Srbije.

Novi Beograd je u derbiju kola savladao Crvenu zvezdu 18:10, za četvrti uzastopni trijumf u domaćem šampionatu.

„Ovo je bila vrlo bitna utakmica za nas, drugi derbi za redom. Bilo nam je važno da dođemo do pobede, ali i da odigramo malo bolje u odnosu na meč sa Radničkim. Ne u pogledu rezultata, već same igre i ispunjavanja nekih zadataka. Dosta toga uspeli smo da uradimo u meču sa Zvezdom“, rekao je Vujasinović posle meča.

„Imali smo nekoliko padova u igri u drugoj i trećoj četvrtini, periode gde se igrao vaterpolo koji je više odgovarao Crvenoj zvezdi, ali ipak sam prezadovoljan što smo u poslednjoj četvrtini uspeli da nametnemo naš stil igre i zabeležimo pobedu“, zaključio je Vujasinović.

Centar Novog Beograda i dugogodišnji proslavljeni reprezentativac Duško Pijetlović smatra da su oscilacije u igri očekivani na startu sezone, bez obzira što je ekipa sastavljana od izuzetno kvalitetnih pojedinaca.

„To će se dešavaiti i u narednom periodu, dok se sve stvari ne uklope, ali sam generalno veoma zadovoljan zalaganjem celog tima i pristupom u svim utakmicama. I protiv Zvezde smo krenuli iz sve snage od početka, ali biće neophodno da održimo koncetraciju tokom čitavog meča. U poslednoj četvrtini smo pokazali pravo lice. Tako treba da izgleda Novi Beograd u narednom periodu i uveren sam da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da celu utakmicu odigramo na istom, odnosno izuzetno visokom nivou“, konstatovao je Pijetlović.

Strateg Crvene zvezde Aleksandar Filipović je naglasio da je utakmica bila veoma dobra, ali i da je očekivao tako kvalitetan meč.

„Novi Beograd je odlična ekipa, a mi smo imali dosta oscilacija. Mislim da je danak uzelo to što su za nama veoma teške dve, tri nedelje. Fizički i psihički smo se ispraznili ulaskom u Ligu šampiona, što naravno ne umanjuje pobedu Novog Beograda koja je bila zaslužena. Bilo je momenata gde smo igrali zaista dobro i kojima mogu biti zadovoljan, ali bilo je i trenutka gde smo pravili greške. Doduše, one su bile više individualne, nego ekipne i trudićemo se da to ispravimo u naredno periodu“, rekao je Filipović.

Naijskusniji igrač u redovima crveno-belih Nikola Rađen pohvalio je izuzetan pomak koji se dešava u srpskom klupskom vaterpolu ove sezone.

„Ambijent je bio prelep. Čestitao bih Novom Beogradu na fenomenalnoj organizaciji. Sve to impozantno izgleda kako to uostalom vaterpolo u Srbiji i zaslužuje, s obziorm da je reprezentacija nastavila trend osvajanja medalja u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji“, rekao je Rađen.

Dobro je što smo bili u prilici da osetimo ekipu Novog Beograda, pogotovo na njihovom bazenu i da vidimo kako igraju, istakao je Rađen.

„Ovo nam je bio najbolji mogući protivnik pred naš startu Ligi šampiona, jer mi smo kombinacija iskusnih i mladih igrača koji treba da budu budućnost ovog tima i reprezentacije. Potrebno je još da radimo i da se uigravamo kako bismo mogli da pariramo vrhu naše lige, ali i evropskog vaterpola u koji svakako spada ovaj tim Novog Beograda“, zaključio je Rađen.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.